È stato trovato mercoledì 23 agosto in via del Littorale un gatto ferito e senza microchip. Si tratta di un maschio tigrato. Il proprietario o chi volesse prendersene cura può contattare l'Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820350-351 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere una mail all'indirizzo animali@comune.livorno.it

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa