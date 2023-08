Youtuber mostra il mondo del volontariato: una giornata con la Pubblica assistenza di Poggibonsi

Come funziona il lavoro del volontariato? Come operano i volontari? E l’attività dell'ambulanza quando ci sono le emergenze quando parte?

Sono tutte domande a cui dà risposta il video su You Tube “Un giorno in ambulanza con la Pubblica Assistenza Poggibonsi odv” realizzato dal blogger e you tuber Alessio 115 che, con i suoi 5980 iscritti, rappresenta un canale dedicato al mondo del soccorso, sia in ambito professionale che volontario. Si può vedere tutto al link https://youtu.be/hFkO3pVZ5tk. Il fulcro su cui ruota il canale è formato da numerosi interventi da parte dei volontari di Protezione civile e sul soccorso tecnico urgente svolto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Alessio 115 ha trascorso un giorno intero con i volontari sanitari della Pubblica Assistenza di Poggibonsi odv, che svolgono sia servizi ordinari di trasporto, nonché servizi di emergenza 118 sul territorio regionale Toscana. E’ andato da vicino a conoscere da dove arrivano le chiamate di emergenza, come vengono gestite, le aeree comuni per i volontari, ma soprattutto è salito su un'ambulanza e si è fatto spiegare in maniera veloce il suo funzionamento e gli strumenti che ci sono all’interno.

Questo è un video dedicato a tutti i volontari e le volontarie nonchè agli addetti e addette delle associazioni che giorno e notte prendono servizio per il bene comune, non solo per eventi eccezionali, ma per l’operatività di tutti i giorni, ad ogni ora, per dare una mano a persone in difficoltà o per salvare una vita. Nel video non mancano la storia della Pubblica Assistenza di Poggibonsi e le voci in prima persona dei volontari.

“E’ stata davvero una bella esperienza – fa notare la presidente della Pubblica Assistenza odv, Manuela Becattelli – I nostri volontari e dipendenti hanno partecipato davvero in modo super attivo per raccontare tutto il loro lavoro e l’associazione. Anche questo è stato un impegno a cui, come sempre, hanno risposto in modo eccellente. Grazie davvero ai volontari e a tutto il nostro personale dipendente che hanno trascorso una giornata diversa da quelle ordinarie, ma raccontandosi, quindi valorizzando se stessi, la propria attività, la propria passione per questo loro lavoro. E grazie ad Alessio115 che in questo modo promuove la nostra associazione”.

Fonte: Pubblica assistenza di Poggibonsi