Accoltellato 16enne ai giardini di via Maragliano, 15 giorni di prognosi

Ieri un 16enne è stato accoltellato da un gruppo di giovani che parrebbero stranieri. Il fatto è avvenuto alle giardini di via Maragliano alle 18. La polizia sta indagando sull'accaduto dopo quanto riportato dalla vittima. Il giovane è stato ferito alla schiena e a un braccio. Il pronto soccorso dell'ospedale di Careggi lo ha dimesso con una prognosi di 15 giorni. Non sono stati chiariti i motivi. Da tempo le forze dell'ordine stanno indagando su episodi di violenza ai danni di minori. Proprio in questi giorni due ventenni sono stati arrestati.