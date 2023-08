Biblioteca Empoli, tornano i circoli di lettura al parco di Serravalle

Lettura all’aria aperta anche per ragazze e ragazzi. Le attività de La Biblioteca di Serravalle, arricchite dalla presenza del Punto prestito mobile con libri e albi illustrati da sfogliare e scoprire, proseguono come da programma, lunedì 28 agosto, giovedì 31 agosto e poi, lunedì 4 settembre, giovedì 7 settembre, lunedì 11 settembre, per concludersi, giovedì 14 settembre. Il lunedì si comincia alle 18, il giovedì invece alle 17.30.

Torna l’appuntamento con il gruppo di lettura #preferireidino a cura degli Amici della biblioteca, il 2 settembre, alle 10, in biblioteca, sul libro "L'isola di Arturo" di Elsa Morante. Un’occasione anche per rinnovare la possibilità di entrare a far parte del gruppo. Basta contattare l'associazione Amici della Biblioteca scrivendo un messaggio alla loro pagina Facebook oppure inviando una mail all'indirizzo amicibibliofucini@gmail.com.

Sono in arrivo due belle novità: gli Scompaginati e il Circolo di lettura dei Giovani Adulti vi aspettano al parco di Serravalle. L’incontro con gli Scompaginati si terrà giovedì 7 settembre, alle 17, alla scoperta dei libri più letti dai ragazzi e dalle ragazze durante l'estate e per conoscere nuovi titoli per prepararsi alla nuova stagione. L’appuntamento è dedicato ai lettori e alle lettrici dagli 11 ai 14 anni. Mentre, lunedì 11 settembre, sempre alle 17, spazio al Circolo di lettura dei Giovani Adulti che dispenseranno consigli e sconsigli di lettura in diretta! Torna finalmente il gruppo di lettura dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e alla loro voglia di leggere. Appuntamento per lettori e lettrici dai 14 ai 17 anni.

L'Ora del Racconto in piazza vi aspetta con il Punto prestito mobile con libri da consultare e scegliere, il 30 agosto, alle 18, in via Cavour nello spazio antistante l’ingresso della biblioteca, il 6 settembre, alle 17.30, in piazza Matteotti e infine il 13 settembre, alle 18, nel giardino delle Collinette in via Valsugana.

Senza dimenticare l’attesa dopo la pausa estiva del gruppo delle creative sferruzzanti, col fatto a mano, a maglia e all’uncinetto e chissà con quali soprese e novità.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale 'Fucini' inviando una mail a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamando il numero 0571 757873.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa