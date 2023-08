Branco di pusher aggredisce 17enne, residenti scendono in strada per metterli in fuga

Quattro aggressori hanno colpito un 17enne nei pressi della stazione di Rovezzano, in via Rocca Tedalda a Firenze, la scorsa notte. Decine di residenti sono scesi in strada attirati dalle grida del colpito, mettendo in fuga i 4. Oltre sessanta persone sono rimaste poi a protestare per la situazione di degrado nel quartiere. Gli aggressori sarebbero 4 pusher nordafricani che bazzicano solitamente in zona. Il giovane aggredito è stato preso a calci e pugni e ha riportato ferite al braccio e al volto.