Cerreto Guidi apre la commemorazione dell'Eccidio del Padule

La deposizione di una corona d’alloro alla lapide posta in Piazza XXIII agosto, a Stabbia, ha aperto le celebrazioni organizzate dal Comune di Cerreto Guidi per ricordare il 79°anniversario dell’Eccidio del Padule di Fucecchio.

La giornata è proseguita, sempre a Stabbia, al “Giardino della meditazione”, intitolato a Livio Lensi, dove il Sindaco Simona Rossetti, presenti numerose autorità civili e militari, ha deposto un’altra corona di alloro. Dopo il rito religioso, celebrato da Don Gianluca Palermo, è intervenuto il Sindaco.

“Ha un senso ritrovarsi ogni anno per ricordare cosa accadde in questi luoghi - ha detto Simona Rossetti- è un’occasione per riflettere sull’oggi, sull’importanza del costruire giorno per giorno una società di valori. Non è un compito facile, ma è un impegno che ci deve riguardare tutti. Grazie alle autorità presenti, ai comuni e a tutte le persone con cui abbiamo vissuto un momento importante con un grazie speciale ai testimoni diretti”.

All’intervento del Sindaco hanno fatto seguito alcune toccanti testimonianze, tra cui quella di Mario Frosini dell’Anpi e sono stati letti dei brani a cura dell’Associazione culturale “La Maschera”.

La cerimonia si è conclusa con un gruppo di bambini che ha deposto una corona d’alloro per testimoniare quanto sia importante trasmettere il ricordo alle nuove generazioni.

Da segnalare che le celebrazioni erano state precedute, nella serata di Venerdì 25 agosto, da una riuscita serata durante la quale l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha ricordato, mostrando un video, alla presenza di un pubblico numeroso, la figura del professor Giovanni Panichi, medico veterinario originario di Stabbia che nei tragici giorni dell’Eccidio si prodigò per assistere persone bisognose di cure.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa