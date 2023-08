Un nuovo Conad nello stadio Castellani di Empoli dopo l'accordo con Marzi & Fulignati

Dopo lo sbarco in città nel 2020 nell’immobile dell’ex Cinema Cristallo, Conad conferma l’interesse a sviluppare la sua presenza nell’empolese con la firma dell’accordo con l’insegna Marzi&Fulignati, nuovi soci Conad: i cinque negozi di Empoli, Sovigliana, Capraia e Limite, entreranno nell’orbita Conad da gennaio 2024.

Con questa operazione Conad rafforza la sua presenza sul territorio insieme ad un’azienda storica dell’empolese.

La presenza Conad in città sale a quattro punti di vendita e sono in corso trattative per l’apertura di un ulteriore punto di vendita all’interno dello Stadio Castellani.

“Conad ribadisce con questa operazione il suo interesse allo sviluppo nell’area dell’empolese e la sua vocazione di azienda nel territorio pronta a dare risposte adeguate ai bisogni della comunità” – dichiara l’Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest, Adamo Ascari - “Un’opportunità di crescita che abbiamo colto entrambi, resa possibile soprattutto grazie ad un partner affidabile come Marzi&Fulignati, presenza storica e riconosciuta, che siamo orgogliosi di accogliere nella grande famiglia Conad. Sono sicuro che la nostra forza commerciale e la loro professionalità, conoscenza ed esperienza del territorio saranno un binomio vincente “

Marzi&Fulignati rappresenta una realtà commerciale forte e strutturata, presente a Empoli dal 1957, che negli anni è sempre cresciuta: moderni supermercati di prossimità, veri e propri punti di riferimento di tutta l’area empolese.

"Molti saranno venuti a conoscenza in questi giorni del cambiamento storico che avverrà a partire da Gennaio 2024”. – dichiarano l’Amministratore Delegato di Marzi&Fulignati, Roberto Marzi insieme a tutto il suo suo staff - “Proprio per questo, riteniamo opportuno e doveroso dare alcuni chiarimenti, in maniera limpida e onesta come sempre abbiamo fatto, per togliere dubbi e non dare spazio ad illazioni o informazioni e notizie non veritiere. Cambieremo l’insegna, ma non la nostra anima e rimarremo sempre il supermercato vicino a casa tua. Ci troverai sempre negli stessi posti, con tutta la passione e l'amore per il nostro territorio e per un lavoro che facciamo da oltre sessant'anni, con gli stessi sorrisi del nostro personale. Qualità, convenienza ed eccellenza dei nostri prodotti locali, come la nostra carne, rimarranno orgoglio e vanto” ribadisce con forza Roberto Marzi.

“È vero, sparirà il nostro marchio storico e questo è innegabile che ci dispiaccia. Entreremo a far parte di Conad a tutti gli effetti, un’insegna leader della distribuzione organizzata nazionale. Valorizzeremo così ancor di più i fornitori locali, i servizi come la spesa a casa e quel carattere di prossimità che ci ha sempre caratterizzato e lo faremo insieme a tutti i preziosi dipendenti del nostro staff. Una strategia per crescere e una nuova opportunità per ampliare i servizi alla comunità. Entrare in Conad ci rafforzerà e ci permette di rimanere sul mercato con un’immagine solida. Questa è una promessa e un impegno che prendiamo verso tutti i nostri clienti e il nostro territorio. Anzi invitiamo chiunque avesse dubbi o domande, a rivolgersi direttamente a noi, attraverso i nostri canali per qualsiasi ulteriore chiarimento. Noi siamo qui, la nostra anima non cambierà."

Conad Nord Ovest è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di oltre 4,75 miliardi di euro. I territori in cui opera con 376 soci imprenditori e 18 mila addetti sono Valle d’Aosta, con quota di mercato del 22,0%, Piemonte, con quota di mercato al 5,1%, Liguria, con quota di mercato al 10,7%, Provincia di Mantova, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 12,8%, Toscana, con quota di mercato al 15,7%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 26,3% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 19,3%. Conad Nord Ovest conta 589 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format.

