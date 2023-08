Corri la Vita, Unicoop Firenze ci mette la faccia e aiuta l'evento sportivo

Torna nelle strade di Firenze “Corri la Vita”, la manifestazione sportiva che sostiene progetti per la ricerca e la cura del tumore al seno. In programma anche quest’anno una corsa e una passeggiata fra le strade più belle di Firenze.

Partenza il 24 settembre da piazzale Lincoln, alle Cascine, con arrivo in piazza Signoria, e la possibilità di visitare gratuitamente nel pomeriggio tante mete culturali della città e dei dintorni, inclusi musei e mostre, indossando la maglia di “Corri la Vita 2023” o esibendo la ricevuta della donazione fatta (minimo 10 euro) sul sito corrilavita.it.

La maglia di Corri la vita nei Coop.fi

Da lunedì 28 agosto fino al 24 settembre 2023, nei maggiori Coop.fi della provincia di Firenze e Prato, le magliette di Corri la Vita 2023 sono a disposizione di soci e clienti Unicoop Firenze, che potranno riceverle con una donazione in cassa a partire da 10 euro o mille punti della Carta Socio.

I negozi dove è possibile sostenere la manifestazione sono:

Prato, via delle Pleiadi

Centro*Sesto, viale Petrosa, Sesto Fiorentino

Firenze, Centro*PonteaGreve, viuzzo delle Case Nuove 9

Firenze, Centro*Gavinana, via Erbosa

Firenze Coverciano, via Salvi Cristiani

Firenze via Cimabue

Pontassieve, piazza Alfredo e Carlo del Vivo

Coop.fi Lastra a Signa, via Santa Maria a Castagnolo

Centro*Empoli, Empoli via Sanzio

Una buona spesa per Corri la Vita

Si continua con la spesa che sostiene Corri la Vita attraverso la donazione del 10% delle vendite del prodotto a marchio Coop Bene.sì, nel periodo dal 18 al 24 settembre 2023, per quanto riguarda gli acquisti di soci e clienti in tutti i punti vendita Unicoop Firenze.

Obiettivo: promuovere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno per aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diminuzione delle liste di attesa ed il sostegno psicologico.

Il contributo di Unicoop Firenze a Corri la Vita

È dal 2013 che la cooperativa sostiene la manifestazione Corri la Vita per la cura e la prevenzione del tumore al seno. In dieci anni sono state alcune decine di migliaia gli euro donati complessivamente, che sono stati utilizzati per la salute delle donne.

Fonte: Unicoop Firenze