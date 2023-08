Debutta il Premio Maltinti a Firenze

Il premio Maltinti alla sua prima edizione ha proclamato i suoi vincitori. La cerimonia di premiazione si è tenuta questa mattina sabato 26 agosto a Palazzo Vecchio, in coincidenza degli europei di pallavolo femminile. A consegnare i riconoscimenti l’assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione.

“Un bel momento di sport e vicinanza allo sport e al mondo della pallavolo che siamo molto contenti di aver ospitato a Palazzo Vecchio, proprio nei giorni in cui si sta svolgendo una kermesse importante come l’Eurovolley. – ha detto l’assessore Guccione - Dietro lo sport ci sono valori importanti, studio, tenacia, spirito di squadra, abnegazione, e poi, come per le persone premiate oggi, molta attenzione per la formazione dei giovani. Firenze vuole essere sempre più città di sport, ne sono prova i tanti grandi eventi sportivi che abbiamo ospitato, a partire appunto dall’essere una delle città protagoniste dell’Eurovolley, e in generale il grande impegno in questo settore e soprattutto per avvicinare le giovani generazioni”

Il premio dedicato a Mario Maltinti, anima della Folgore Pallavolo San Miniato che per oltre 50 anni non ha mai fatto mancare il suo impegno per il mondo della pallavolo, vuole essere un riconoscimento ad allenatori e dirigenti di pallavolo che hanno contribuito allo sviluppo della pallavolo giovanile, distinguendosi per competenza tecnica e attenzione ai valori umani, nel solco di quanto realizzato da Mario nel corso della sua vita.

Il Premio è patrocinato da Federazione Italiana Pallavolo, FIPAV Toscana e Comune di San Miniato.

La scorsa settimana si è riunita la giuria composta da: Matteo Maltinti, Roberto Ghiretti, Elio Sità, Giammarco Modi, Gianni Taccetti, Gian Luca Pasini, Luca Pieragnoli, Marco Bracci, Marco Mencarelli, Angelo Lorenzetti, Riccardo Taddei, Roberto Ceccarini.

Al termine di una lunga riunione dove sono state proposte e valutate molte candidature degne di attenzione sono stati proclamati i vincitori delle quattro categorie:

- Categoria Allenatore di settore giovanile – Nazionale: Michele Zanin (Volley Treviso)

- Categoria Allenatore di settore giovanile – Toscana: Stefano Orti (Volley Livorno)

- Categoria Dirigente di settore giovanile – Nazionale: Armando Monini (Volleyrò Casal de’ Pazzi)

- Categoria Dirigente di settore giovanile – Toscana: Stefano Berlincioni (Cerretese Pallavolo)

La giuria ha anche deciso di assegnare due premi speciali a:

- Rodolfo “Giobbe” Giovenzana, nella categoria Dirigente di settore giovanile (Nazionale)

- Luca Poggetti, nella categoria Allenatori di settore giovanile (Regione Toscana)

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa