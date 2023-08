Incendio Massanera, stimati 44 ettari andati in fumo

Sotto controllo l'incendio di Massanera in comune di Reggello. Oltre 40 le squadre complessive intervenute finora fra volontariato antincendio boschivo e operai forestali.

Fondamentale in queste ore notturne le operazioni di bonifica svolte con fatica su un terreno impervio e con attrezzi manuali.

Per la gestione di quello che risulta essere l'incendio più vasto della stagione in Toscana, è stato attivato il Coordinamento Assistito procedura che prevede impiego di figure specializzate in supporto al direttore operazioni nella messa in pratica di apposite strategie pianificate presso il Punto di Comando Avanzato. Qui si sono succeduti nello svolgimento della pianificazione, tecnici e funzionari degli enti locali e di Regione Toscana. La stima aggiornata ancora provvisoria è di 44 ettari.

È previsto ulteriore invio di squadre per tutta la giornata per proseguire con la bonifica e il controllo e mettere in sicurezza tutta la zona per la serata.