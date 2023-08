Incidente in autostrada, ferita famiglia di turisti tedeschi in Versilia

Una famiglia intera di turisti tedeschi è rimasta coinvolta in un incidente stradale questa mattina prima delle 10 nell'autostrada A12 tra le uscite di Viareggio e Versilia in direzione nord. Sono 4 i feriti su 5 presenti in auto. Un 30enne è ritenuto il ferito più grave, tanto da essere trasferito in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Pisa per ferite all'addome. Un bambino coinvolto ha riportato ferite lievi, così come altri due adulti. Sono stati trasferiti tutti all'ospedale Versilia di Camaiore. Oltre all'elicottero Pegaso sono intervenuti un'automedica di Viareggio, ambulanze della Croce Rossa di Viareggio, della Misericordia di Viareggio e di Torre del Lago e della Croce verde di Lido di Camaiore, oltre alla polizia stradale per i rilievi e a personale autostradale.