Investe due pedoni, denunciato 45enne della Valdera

Proseguono i controlli dell’Arma nel territorio pisano.

I carabinieri di Pisa e provincia, nelle notti tra il 24 e il 26 agosto, hanno effettuato svariati controlli.

I carabinieri di Pontedera hanno denunciato un 45enne residente nella Valdera, per guida sotto l’influenza dell’alcool (tasso alcolemico di 1,21 gr/l), dopo un incidente stradale. L'uomo infatti aveva investito due pedoni in una via del centro. Per lui è stata ritirata la patente.

Inoltre, è stato segnalato un 25enne straniero per ingresso e soggiorno illegale nello Stato italiano. Era senza documenti al momento del controllo.

A Pisa, i carabinieri del Radiomobile, hanno sottoposto a controllo un uomo che sembrava sotto cocaina. L'uomo era recidivo e su di lui pendeva una misura cautelari di astensione dal consumo di alcol e droga. Dopo accertamenti gli è stata ritirata la patente e l'uomo è stato denunciato in stato di libertà e segnalato alla prefettura di Pisa per l'assunzione di stupefacenti.

Infine nella notte un 20enne del Pisano è stato fermato in un controllo stradale perché sorpreso con una mazza da baseball di 81 cm e una dose di hashish per uso personale. Per questo è stato denunciato per porto abusivo di armi e segnalato per gli stupefacenti.