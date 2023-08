Lavori stradali sulla ciclabile e nuovi allacci: il punto sulla settimana

La prosecuzione dei lavori della pista ciclabile in viale Redi, ma anche i nuovi allacci in via Righini, via Fra’ Passavanti e via del Moro. Sono alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade di Firenze con l’istituzione di nuovi provvedimenti di circolazione. Per quanto riguarda la pista ciclabile in viale Redi tra via Maragliano e piazza Puccini, da lunedì 28 agosto le lavorazioni interesseranno la corsia di svolta da via Maragliano a viale Redi con chiusura al traffico. Previsti anche restringimenti di carreggiata in via Maragliano (tra i numeri civici 153 e 157) e viale Redi(tra via di Novoli e il numero civico 193). Percorso alternativo via di Novoli-inversione di marcia alla rotatoria-viale Redi. I lavori si concluderanno il 26 settembre.

Ecco gli altri interventi.

Via Righini: inizieranno lunedì 28 agosto i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 1° settembre la circolazione sarà interrotta tra via Viviani e largo Fermi. Itinerario alternativo per raggiungere largo Fermi da lato di via Pian dei Giullari: piazza Volsanminiato-via Torre del Gallo-via del Giramontino-viale Galileo-viale Torricelli-viale del Poggio Imperiale-piazzale del Poggio Imperiale-largo Fermi.

Via Fra’ Passavanti: anche in questo caso si tratta di un nuovo allaccio alla rete idrica. Da lunedì 28 agosto fino a venerdì 1° settembre la strada sarà chiusa tra via Madonna della Querce e via Goito. Percorso alternativo: via Madonna della Querce-via Maffei-via Goito.

Via di Mantignano: per estensione della rete dell’acquedotto lunedì 28 agosto sarà istituito un divieto di transito nel tratto via di Ugnano-via dei Cadolingi. Percorso alternativo: via di Ugnano-via di Castelnuovo-via del Chiuso-via dei Cadolingi-via di Mantignano. Termine previsto 1° settembre.

Via del Pavone: per un cantiere edile da lunedì 28 agosto sarà in vigore un divieto di transito tra via dello Sprone e via dei Vellutini. Termine previsto 25 dicembre.

Via delle Brache-via del Canto Rivolto: per una ristrutturazione edile da lunedì 28 agosto scatterà la chiusura di via delle Brache (tra piazza dei Peruzzi e via dei Neri) e via del Canto Rivolto (tra piazza dei Peruzzi e via delle Brache). I provvedimenti rimarranno in vigore fino a 23 dicembre.

Via di San Paolino: anche in questo caso si tratta di un cantiere edile. Lunedì 28 agosto sarà chiuso il tratto tra piazza San Paolino e via del Porcellana. Previsto un restringimento di carreggiata in via del Porcellana tra via San Paolino e il numero civico 8. I provvedimenti saranno in vigore fino al 25 dicembre.

Vicolo del Cionfo: per un intervento di manutenzione straordinaria da lunedì 28 a giovedì 31 agostosarà in vigore un divieto di transito da via Faentina alla ferrovia.

Via delle Romite: per l’allestimento di un cantiere edile da lunedì 28 a giovedì 31 agosto in orario 9-18 la circolazione sarà interrotta tra via Volterrana e via Santa Chiara. Itinerario alternativo per raggiungere via delle Romite lato via Santa Chiara: via della Certosa-via Senese-bypass del Galluzzo-via delle Bagnese-via delle Romite.

Via dei Federighi: per un trasloco martedì 29 agosto sarà chiuso il tratto da via della Vigna Nuova e via dei Palchetti (orario 9-19).

Borgo Pinti: martedì 29 agosto è prevista la vuotatura di una fossa biologica. Da mezzanotte alle 6sarà interrotta la circolazione tra via Nuova dei Caccini e via di Mezzo. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da Borgo Pinti e via della Colonna e diretti in via di Mezzo: via dei Pilastri-via dei Pepi-via Pietrapiana-via Fiesolana. Per la viabilità alternativa previsti alcuni provvedimenti: la direttrice composta da via di Mezzo (tra via Fiesolana e Borgo Pinti) e Borgo Pinti (da via di Mezzo e via Sant’Egidio) diventerà a senso unico verso via Sant’Egidio; senso unico anche in Borgo Pinti tra via Nuova dei Caccini e via dei Pilastri verso via dei Pilastri.

Via del Moro: da mercoledì 30 agosto sono in programma i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 15 settembre sarà in vigore un divieto di transito tra via del Sole e via delle Belle Donne. Itinerario alternativo: piazza Santa Maria Novella-via del Sole.

Via Ponchielli: ancora un allaccio alla rete idrica. Da giovedì 31 agosto la strada sarà chiusa tra via Petrella a via del Ponte alle Mosse. Termine previsto 6 settembre.

Viuzzo delle Case Nuove: inizieranno venerdì 1 settembre i lavori di sostituzione di un tratto della rete idrica. Fino al 21 settembre la circolazione sarà interrotta tra via Bugiardini e via Detti (cantiere per fasi). Percorso alternativo via Bugiardini-via Pisana-via Tiziano-viuzzo delle Case Nuove.

Via Palazzuolo: per un intervento con piattaforma aerea venerdì 1 settembre dalle 9 alle 19 sarà interrotta la circolazione tra via del Porcellana e via Benedetta. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da piazza Santa Maria Novella e diretti in via Palazzuolo: via dei Fossi-piazza Goldoni-Borgo Ognissanti-via di Santa Lucia-via Orti Oricellari-via Alamanni-piazza della Stazione-via Santa Caterina da Siena-via della Scala-via Benedetta-via Palazzuolo.

Via Pisana: per lavori legati alla realizzazione del cavo interrato dell’alta tensione da venerdì 1 settembre nel tratto via della Casella-via Attavante sarà in vigore un divieto di transito. Nel tratto tra via Bugiardini e via Puligo sarà istituito un restringimento di carreggiata. I veicoli provenienti da via Pisana e diretti verso il centro utilizzeranno il percorso via della Casella-via Baccio da Montelupo. I mezzi provenienti da via del Ponte a Greve- via Neri di Bicci e diretti nel tratto chiuso fino a via Attavante dovranno percorrere via Neri di Bicci-via Bugiardini-via Attavante. L'itinerario per i mezzi in arrivo da via di Ugnano e dalla viabilità di Scandicci (via Frazsi, via Pestalozzi e via del Pantano) e diretti nel tratto chiuso fino a via Attavante è invece via Pisana (tratto a doppio senso)-viabilità nel Comune di Scandicci-viale Nenni-viuzzo del Roncolino-via Bugiardini-via Attavante. Termine previsto 8 settembre.

Via di Santo Spirito: per un cantiere edile da venerdì 1 settembre la strada sarà chiusa tra via Maffia e piazza Nazario Sauro. Il tratto tra via di Maffia e via dei Geppi diventerà a senso unico verso via dei Geppi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa