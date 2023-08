"O me la dai o me la prendo": polemica per il cartello sessista in discoteca

"O me la dai o me la prendo". Su Repubblica Firenze è nato il caso per una foto sui social di un evento in programma in una nota discoteca di Firenze, il Blanco Beach Bar di Firenze. La scritta era su un cartello, e il locale ha affermato di essere estranea alla vicenda: "Sono gadget forniti da una società esterna per il venerdì sera durante le serate Aerofun". La direzione si dice "fortemente dispiaciuta" e ha "prontamente provveduto a rimuovere le foto che ritraevano quel gadget".