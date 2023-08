Referendum contro Multiutility, banchini Pci per la raccolta firme

Venerdì 28 luglio è stato approvato il regolamento comunale che permette di raccogliere le firme per procedere al referendum abrogativo della delibera del 18 ottobre 2022 n°93, con la quale l’Amministrazione comunale di Empoli ha approvato l’operazione multiutility, con quotazione in borsa dei servizi pubblici.

Va sottolineata l'importanza che questo strumento rappresenta in termini di democrazia e della possibilità del suo esercizio in una materia così delicata come la privatizzazione definitiva di servizi pubblici essenziali.

È fondamentale che tutti siano a conoscenza dell'importanza di questo referendum, per comprendere bene anche perché ci sono voluti più di sette mesi per la realizzazione del regolamento attuativo.

Basterà a chiunque leggere gli atti del consiglio comunale, che sono pubblici, per accorgersi che la responsabilità del ritardo sta tutta in capo alla maggioranza, quindi al PD, che parla sempre di democrazia e partecipazione ma lavora per tutt'altro.

Il PCI contribuirà a raggiungere l’obiettivo delle 3500 firme nei tempi residui e risicati rimanenti, raccogliendo firme con propri banchini e materiale d'informazione. L'obiettivo è che la cittadinanza venga informata e si avvii un dibattito capillare nella città e nelle frazioni, cosa questa che ancora una volta spetterebbe all’amministrazione, ma che potrà avvenire solo grazie all’impegno dei cittadini e dei promotori del referendum.

I servizi pubblici essenziali che negli anni sono stati privatizzati sono tutti peggiorati in termini di costi. Se con la multiutility si arriverà alla finanziarizzazione, si darà l'ultimo colpo a quelli che dovrebbero essere beni comuni, ci sarà un ulteriore aumento dei costi per i lavoratori e i cittadini, e vantaggi milionari per pochi.

Qui sotto l'elenco dei banchini del PCI dove i residenti nel Comune di Empoli potranno firmare:

- 28 agosto, 4 e 13 settembre (ore 21-23): Parco Urbano di Serravalle;

- 29 e 31 agosto, 5-7-11-12-14 settembre (ore 9.30-12.30): Via del Giglio angolo Via Ridolfi;

- 30 agosto, 6-13 settembre (ore 17-19.30): Via del Giglio angolo Via Ridolfi.

Fonte: Pci Empolese Valdelsa