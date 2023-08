Inaugurato il nuovo stadio Borchi di Strada in Chianti

E’ stato il primo ‘Memorial’ di calcio dedicato ad un grande promotore dei valori dello sport, il chiantigiano Enzo Forzieri, scomparso prematuramente la scorsa primavera, a dare il ‘calcio d’inizio’ ieri pomeriggio al nuovo impianto sportivo “Borchi” di Strada in Chianti, riqualificato e ampliato. Nel segno della passione più autentica per il calcio, rappresentata dall’impegno del dirigente che ha speso una vita nel sostenere e valorizzare i giovani talenti, dal lavoro assiduo e infaticabile della società e dei tanti volontari che costituiscono il cuore e il motore centrale del calcio locale, si è aperta ieri pomeriggio una nuova stagione sportiva per il territorio. Il sindaco di Greve in Chianti Paolo Sottani, insieme al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il consigliere regionale Massimiliano Pescini, il consigliere comunale delegato allo Sport Paolo Tepsich, il presidente della società Chianti Nord Andrea Pucci, il presidente Paolo Mangini alla guida del Comitato Regionale Toscana Lega Nazionale Dilettanti FIGC e l’ex calciatore Fabio Giorgetti, ha tagliato il nastro e presentato alla comunità l’investimento che è consistito in un complesso intervento di rinnovamento dell’impianto stradese.

L’opera pubblica, finanziata con risorse regionali e comunali per un importo complessivo pari a 468mila euro, di cui 330mila euro finanziati dalla Regione Toscana, ha permesso un importante salto di qualità allo stadio, posto al centro di un articolato progetto di riqualificazione. L’intervento infatti ha mirato, da un lato, alla realizzazione del manto erboso sintetico, dall’altro all’ampliamento delle dimensioni per consentire lo svolgimento delle gare relative ai campionati di eccellenza. L’amministrazione grevigiana completerà l’opera pubblica con la realizzazione dell’impianto di illuminazione di cui è in dirittura di arrivo la fase progettuale. L’intervento ha richiesto una spesa pari a 180mila euro, risorse già stanziate e previste nel bilancio comunale.

“L’opera di restyling del campo da calcio di Strada in Chianti che complessivamente supera quota 600mila euro è frutto di un lavoro collettivo con il territorio e la comunità che investe sullo sport e i giovani – ha dichiarato il sindaco Paolo Sottani – alla base di questo intervento c’è il dialogo costante con chi si adopera per fare del calcio un volano sociale ed educativo, c’è il percorso di relazioni proficue e costruttive con la società di cui l’amministrazione comunale ha recepito e accolto le esigenze individuandone le priorità. Il mio ringraziamento va soprattutto alla Regione Toscana che ha supportato la realizzazione dell’opera con un contributo cospicuo assegnato attraverso il bando pubblico sulla manutenzione dell’impiantistica sportiva”.

“Quando si realizza un impianto sportivo si fa un regalo alla comunità, – ha commentato Paolo Mangini - un luogo aperto, inclusivo dove insieme allo sport si coltivano i valori che contano come l’amicizia, il rispetto, la solidarietà, e in questo contesto svolgono un ruolo fondamentale le società sportive che, con la famiglia e la scuola, offrono ai giovani l’opportunità di condividere una palestra di vita, uno spazio di espressione di sé e delle proprie potenzialità che educa, valorizza e insegna a costruire relazioni con gli altri”.

“Mi preme evidenziare il fatto che investimenti come quello che si è appena inaugurato – ha aggiunto Fabio Giorgetti – nascono da scelte amministrative e istituzionali ben precise e quella intrapresa dall’amministrazione grevigiana, alla quale vorrei rivolgere un plauso per tutti gli interventi effettuati, ha permesso che lo sport rafforzi il suo legame con il territorio, garantisca un futuro alle società sportive e crei opportunità per tutti, per gli appassionati di ogni età ed in particolare i giovani”. Il taglio del nastro è stato seguito dalla prima partita del quadrangolare intitolato a Enzo Forzieri, organizzato dalla Polisportiva Chianti Nord ed ha visto la partecipazione delle squadre Asd Audace Galluzzo Oltrarno, Asd Rondinella Marzocco e Asd Impruneta Tavarnuzze.

Il presidente Giani ha espresso la sua soddisfazione sottolineando quanto importante e vitale sia lo sport per le comunità e la promozione dei giovani, ricordando altresì il carisma di Enzo Forzieri, figura centrale per la cultura dello sport in Toscana. “Un uomo straordinario, un imprenditore illuminato – ha evidenziato il presidente Giani – dai valori fondanti come il senso dell’amicizia e la passione sportiva, Enzo è stato un grande riferimento per il calcio, ripercorrendo il suo impegno voglio riportare all’attenzione una delle più imprese più rilevanti compiute a favore del calcio nostrano tra cui la ‘riabilitazione’ della Rondinella, portata a livelli di campionato professionistico, Enzo ha scoperto anche grandi talenti, giovani promesse del calcio che hanno fatto strada come Tavano, Barzagli, Baroni e Semplici, insomma una persona che ha fatto molto per il calcio in quanto strumento di educazione e di valorizzazione per i giovani, un uomo trasparente, responsabile, appassionato che merita di essere ricordato in questa speciale occasione, nel nuovo impianto di Strada in Chianti, ammaliato da uno straordinario affaccio sulle colline chiantigiane dove si esalta l’unione tra natura, ambiente e centralità dello sport”. All’inaugurazione erano presenti il vicesindaco Giulio Saturnini, gli assessori Stefano Romiti, Lorenzo Lotti e il responsabile dell’area tecnica Gianfranco Ermini. A ricordare Enzo Forzieri e il suo immenso cuore per lo sport anche la moglie Nadia e le figlie Elena, Cristina, Emilia e Annetta, le nipoti Chiara, Carlotta e Irene.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa