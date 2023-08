Incendio a La Bulera, poco fuori Pomarance

Un nuovo incendio importante interessa invece la località La Bulera a Pomarance anch’essa in provincia di Pisa. Qui le fiamme si stanno propagando rapidamente in una zona complessa per gli interventi a causa di esposizione al forte vento con interessamento di bosco, olivete e campi con abitazioni minacciate dal rogo. A terra combattono le fiamme quattro squadre di volontariato antincendio boschivo e due elicotteri sotto il coordinamento di un direttore delle operazioni.