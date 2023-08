Tragedia al circuito del Mugello, muore 52enne durante gara amatoriale

Un 52enne originario di Venezia ma residente a Adria (Rovigo) è morto a causa di un incidente durante una gara amatoriale al circuito del Mugello, a Scarperia San Piero. È successo al mattino di domenica 27 agosto. Stava partecipando alla 'Promo racing cup 2023', serie di gare riservate ad appassionati non professionisti organizzate dalla società Promo racing di Firenze e valide per la Coppa Fmi.

Sarebbe entrato in contatto con altri due piloti nel tratto finale del rettilineo principale della pista durante la corsa 'Amatori 1000 avanzata'. Subito sono scattati i soccorsi e le ambulanze posizionate lungo il circuito sono giunte in pochissimi secondi sul luogo dell'incidente.

Trasportato in ambulanza al reparto di rianimazione del centro medico del circuito, il 52enne è morto poco dopo. Gli altri due piloti coinvolti non sarebbero in pericolo di vita: avrebbero riportato fratture multiple e sono stati trasportati con l'elisoccorso all'ospedale fiorentino di Careggi. Si tratterebbe, da quanto si apprende, di un 36enne trasportato in codice rosso all'ospedale e di un 52enne portato a Careggi in codice giallo. A seguito del decesso del motociclista, la Promo racing ha deciso di sospendere ogni gara in programma.