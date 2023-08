Notte Bianca a Lucca, Pardini: "Un successo"

“Ieri abbiamo vissuto una grande serata, in occasione dell'undicesima edizione della Notte Bianca di Lucca – ha commentato il sindaco di Lucca, Mario Pardini - Un successo che si è rinnovato insieme all’offerta culturale: ricordiamo infatti che per la prima volta erano aperti i musei nazionali della città e sono state avviate nuove importanti collaborazioni, richiamando nelle strade e nelle piazze un pubblico di decine di migliaia di persone. E dietro ogni successo – ha proseguito il sindaco - c’è la pianificazione necessaria per lo svolgimento in sicurezza di un evento così grande e complesso. E c’è naturalmente anche l’organizzazione di chi - alla fine, mentre tutti vanno a letto dopo una notte di divertimento - rimette in ordine la città nel più breve tempo possibile.

Lucca è la nostra casa e tenerla pulita ed in ordine è importante per poterla vivere al meglio. Questa mattina all’alba la città era già pronta ad accogliere tutti, splendida e “garbata” come sempre e grazie - appunto - ad un ottimo lavoro di pianificazione. È doveroso quindi ringraziare Sistema Ambiente, in tutte le sue anime, per il grande servizio svolto stanotte. Perché è bene ricordarsi – conclude Pardini - che qualsiasi festa è fattibile anche perché c’è qualcuno che dopo pulisce e rimette tutto a posto”.

In occasione della Notte Bianca sono infatti state messe in atto azioni straordinarie per la pulizia della città, come il posizionamento di 770 cestini aggiuntivi in centro storico e quattro spazzatrici in movimento fin dalle ore 4, unite all’impiego di 11 operatori e 2 addetti alla disinfezione mediante prodotti specifici, sotto il coordinamento di 2 assistenti tecnici.

Fonte: Ufficio Stampa