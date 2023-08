Pubblica Assistenza e scuola assieme, nuovo progetto a Montelupo

Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino, nell’ambito del progetto Pomerigginsieme, ha costruito un nuovo progetto in collaborazione con la scuola di Montelupo Fiorentino.

Il progetto è nato per andare incontro alle famiglie che, pur avendone fatto richiesta, non sono rientrate nei posti a disposizione per il tempo pieno, è stato poi esteso a tutti gli studenti della scuola primaria si Montelupo Fiorentino

“Quelli del pomeriggio”, questo è il nome del nuovo servizio montelupino, consiste in uno spazio di apprendimento, in cui tutor dell’apprendimento seguono i bambini nello svolgimento dei compiti per casa, e nel proseguire, in collaborazione con le insegnanti, eventuali progetti iniziati in classe

Il servizio è operativo nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, in orario 12.30-16.30. Sarà attuato nei nuovi locali di Pomerigginsieme, nell’ex area Lux in località Torre. A due passi dalla scuola Margherita Hack

Il progetto prevede l’attivazione di un Pedibus che dalla scuola Margherita Hack accompagna i bambini nella sede di Pomerigginsieme, dove pranzeranno (servizio mensa comunale) e seguiranno le attività previste

Il progetto è rivolto alla scuola primaria di Monteupo, prevede un piccolo contributo mensile. Viene attivato al raggiungimento di almeno 8 iscritti

Quali sono i vantaggi di un doposcuola nello svolgimento dei compiti per casa?

Durante la scuola primaria si pongono le basi della formazione, è importante che i ragazzi strutturino da subito un buon metodo di studio, per affrontare il proprio percorso scolastico in modo efficace, e motivante.

È importante imparare fin da subito a gestire i tempi di studio in modo efficace, aumentando la propria autostima. Questo permetterà allo studente, di raggiungere quell’autonomia che lo aiuterà anche in futuro, man mano che gli argomenti diventeranno più complessi.

Il doposcuola è uno spazio di crescita. Qui i ragazzi lavorano in piccolo gruppo, beneficiano così di una doppia funzione: un tutor che supervisiona lo svolgimento dei compiti, aiutando ciascuno studente a trovare il metodo di studio migliore, e un confronto tra pari.

Per informazioni e iscrizioni +39 349 8578306 oppure pomerigginsiememontelupo@uslxentro.toscana.it

Fonte: Ufficio Stampa