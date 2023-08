Spari contro la pattuglia dei finanzieri, paura nel Grossetano

Spari contro i finanzieri, tanta paura ma nessun ferito in provincia di Grosseto. Una pattuglia della guardia di finanza stava effettuando un controllo a un'auto nella zona delle Collacchie, nel territorio di Castiglione della Pescaia, quando dal vicino bosco sarebbero stati esplosi due colpi di pistola. È accaduto sabato 26 agosto nel pomeriggio, nessuno è rimasto ferito. Il controllo è stato effettuato a un'auto in prossimità della galleria di Querciamercata dove non distante, coperti dalla vegetazione, ci sarebbero state altre persone. Proprio da dietro la macchia sarebbero stati esplosi i colpi di pistola. Indagini in corso, si parla di spacciatori.