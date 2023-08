Caos treni in Toscana: ritardi e cancellazioni

È un pomeriggio nero quello dell'ultima domenica di agosto in Toscana. Tutti i treni regionali stanno subendo ritardi o cancellazioni. La situazione a Firenze Santa Maria Novella e nelle stazioni principali della Toscana è molto difficile: si parla di treni posticipati anche di 40-60 minuti, se non cancellati.

I problemi sono a sud nella zona di Arezzo per un guasto a un treno, rimasto fermo, ma anche a nord, tra Massa e Carrara Avenza, dove è stata segnalata sui binari la presenza di persone non autorizzate. Non sono note le cause.

Moltissimi treni hanno subito ritardi, per alcuni si parla di bus sostitutivi. Tante persone sono al caldo a Firenze Santa Maria Novella a aspettare di tornare a casa: era la domenica del controesodo e centinaia - se non migliaia - di uomini e donne sono fermi vicino ai binari in attesa di notizie.