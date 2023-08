Avvelenamento cani a Marradi, controlli a Gamogna e Valle di Lutirano

Visti i fatti legati alla morte di alcuni cani per presunto avvelenamento, avvenuto nel Comune di Marradi in particolare nella località Gamogna e Valle di Lutirano, i Carabinieri della Stazione Forestale di Palazzuolo Sul Senio, competente per territorio, hanno ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione dell’Unità Cinofila Antiveleno (U.C.A.) di stanza a Follonica, presso il Reparto CC Biodiversità, per effettuare un’attività di bonifica e dell’analoga U.C.A. presente a Chiusi della Verna (AR), dipendente dal Reparto CC Parco Foreste Casentinesi.

Il sopralluogo, all’interno delle due aree, tenuto conto dell’ampiezza delle due zone, è stato effettuato in più giorni mediante l’ausilio di tre cani specializzati (due labrador ed un pastore belga malinois) per l’individuazione di esche avvelenate/pericolose.

L’area è molto ampia e i cani si sono alternati nella ricerca, ma durante l’intervento non sono stati rinvenuti bocconi o esche. L’attività d’indagine è comunque ancora in corso, da parte dei carabinieri forestali sulla base di indizi raccolti nel tempo. E’ previsto anche nei prossimi giorni lo svolgimento di ulteriori sopralluoghi anche con l’impiego delle unità cinofile.