Cambia la luce alla 'Bacci-Ridolfi' coi fondi Pnrr

Il Comune di Castelfiorentino intercetta nuove risorse extrabilancio grazie ai finanziamenti ottenuti con il PNRR e imprime un’accelerazione agli interventi finalizzati all’efficientamento energetico di tutti gli edifici comunali. Entro la metà di settembre prenderà il via una delle opere in programma per rendere più efficienti e meno onerose le spese per l’illuminazione di uno dei plessi scolastici del capoluogo: la scuola media “Bacci-Ridolfi”, dove saranno progressivamente sostituite tutte le lampade tradizionali con quelle a Led.



In questi giorni è stato infatti affidato il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica/esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza propedeutico alla realizzazione dell’intervento, finanziato grazie ai contributi confluiti all’interno del PNRR.



Entro la fine di quest’anno, saranno sostituite tutte le lampade tradizionali con quelle a led nei “blocchi aule”, per un costo complessivo di 90 mila euro, mentre il prossimo anno saranno sostituite anche quelle nel blocco centrale e nella palestra (70 mila euro) che si trova all’interno della scuola, trattandosi di un’opera che intende migliorare in toto l’efficienza energetica dell’intero plesso scolastico.



Il risparmio stimato è del 67% rispetto ai costi sostenuti finora: su base annua, si passerà dagli attuali 13 kw ogni mq a 4,4 kw ogni mq.



“Continua il nostro impegno – osserva l’Assessore alla Scuola e attività educative, Francesca Giannì – per la ricerca di fondi esterni al bilancio comunale, al fine di migliorare le nostre scuole. Un impegno centrale del nostro mandato a cui abbiamo dato risposta vincendo i bandi PNRR dedicati. Questo importante intervento assume particolare centralità, inoltre, poiché ci permette di intervenire sull'efficientamento energetico e sulla nostra capacità, come amministrazione, di rispondere alle esigenze ambientali della città, in un'ottica antispreco. Ringrazio gli uffici per l'ennesimo risultato ottenuto con grande dedizione”

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa