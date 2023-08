Cani deceduti a Marradi, sopralluogo anti-esche avvelenate

Alcuni cani hanno perso la vita a Marradi, tra le località di Gamogna e Valle di Lutirano. I carabinieri stanno facendo dei sopralluoghi in quell'area. Si tratta di un'attività di bonifica, alla ricerca di esche avvelenate o pericolose, fatta con il supporto delle Unità cinofila antiveleno di stanza a Follonica (Grosseto) e Chiusi della Verna (Arezzo), rispettivamente presso il reparto Biodiversità e Parco delle Foreste Casentinesi. Il sopralluogo all'interno delle due aree è stato effettuato in più giorni mediante l'ausilio di tre cani specializzati (due labrador ed un pastore belga malinois) che si sono alternati nella ricerca. Al momento non sarebbero state ritrovate esche velenose, ma le indagini non sono ancora concluse.