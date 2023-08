Caso dengue a Prato, subito la disinfestazione

Il Comune di Prato, in una nota, ha informato in merito a un intervento di disinfestazione, oggi pomeriggio nell'area di via Ariosto, in zona ex Ippodromo. L’azione è legata all’accertamento di un caso di dengue, per il quale l’amministrazione, per tutelare la cittadinanza, ha disposto su proposta dell'Asl Toscana centro l'effettuazione di un intervento urgente di disinfestazione mediante trattamento larvicida e adulticida contro la zanzara tigre. L’insetto, infatti, è il principale vettore del virus. L’intervento prevede anche la rimozione dei focolai larvali presenti nelle aree pubbliche e private della zona ritenuta a rischio.

La zona interessata è stata avvisata delle precauzioni da avere tramite volantinaggio in doppia lingua italiano-cinese e tramite auto con megafono. Le vie che saranno interessate dalla disinfestazione sono via Ariosto dal civico 33 al civico 61 e poi dal civico 22 al civico 38; via Stella Alpina dal civico 6 al civico 18 e poi dal civico 13 al civico 17; il passaggio pedonale in continuità con via Stella Alpina che unisce via Ariosto a via Tasso; via dell'Ippodromo dal civico 8 al 62 e il lato di fronte dal civico 1 e lungo il giardino pubblico fino al corrispettivo del civico 8; via edera dal civico 2 al civico 10 e dal civico 5 al civico 9; via del Purgatorio dal civico 71 al civico 59 fino all'incrocio con via Tasso; via Tasso dal civico 55 al civico 19.