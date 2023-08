"Ci sto! Affare fatica": partito il progetto per la cura del territorio di Cascina

Questa mattina è partito a Cascina il progetto “Ci sto! Affare fatica”, che vede all’opera il primo gruppo di 15 ragazzi e ragazze impegnati nella cura del territorio per tutta la settimana. Il secondo gruppo, invece, sarà operativo a partire da lunedì 4 settembre. “Siamo contentissimi della risposta avuta dalla cittadinanza – spiegano le assessore Giulia Guainai e Francesca Mori – e proprio per questo abbiamo deciso nei giorni scorsi di ampliare il progetto ad altri 10 ragazzi portandoli a 30 rispetto ai 20 previsti in origine. Loro si sono dimostrati subito entusiasti, felici di mettersi in gioco per la propria città. Già da oggi lavoreremo per migliorarci e per permettere ad ancor più giovani di partecipare a questo progetto”.

Un successo inatteso, dunque, per un progetto, quello redatto da Arnera, che intende recuperare il prezioso contributo educativo e formativo dell’impegno, in particolare di quello manuale. Il tutto per stimolare i ragazzi a valorizzare al meglio il tempo estivo, spesso vuoto di esperienze e perciò di significato, attraverso attività concrete di volontariato, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni, affiancati e accompagnati dalla comunità adulta locale.

Il progetto punta anche ad educare i nostri giovani agli acquisti nei negozi di vicinato del proprio paese, negozi il cui valore va oltre il semplice ruolo commerciale perché patrimonio importante per la socialità della comunità locale. Ognuno dei partecipanti, infatti, riceverà dei “buoni fatica” del valore di 50 euro che potranno essere spesi in relazione ad ambiti principali della quotidianità (spese alimentari, abbigliamento, libri scolastici, sport e tempo libero) nei negozi aderenti all’iniziativa.

