Causa maltempo l’ultima proiezione, ‘Il Re Leone’, della rassegna cinematografica estiva “Cinema sotto le stelle”, in programma lunedì 28 agosto 2023, a cura di Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS in collaborazione con Arci Valdarno Inferiore APS, è stata rinviata a giovedì 31 agosto 2023, sempre alle Cascine, via de Sanctis, alle 21.15, ingresso gratuito.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa