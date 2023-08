"Continuano gli atti vandalici alla stazione di Montelupo, auto danneggiate ai parcheggi"

Purtroppo spiace dovere constatare che continuano gli atti vandalici alla stazione di Montelupo-Capraia. Se con l’avvento dai primi di luglio, delle telecamere all’interno della stazione, la situazione sembra essere migliorata al punto che non si segnalano nuovi danneggiamenti, alle strutture della stazione, altrettanto non possiamo dire dei 3 parcheggi, dove purtroppo gli atti vandalici alle vetture si sono susseguiti in maniera ripetuta nell’ultimo periodo, al punto che molti cittadini esasperati hanno preferito parcheggiare le vetture in centro a Montelupo e a Capraia.

Il fatto che ancora non si decida ad installare le telecamere in tutta la stazione, in funzione di deterrenza è per noi qualcosa di incomprensibile. Troppo tempo si è perso dietro inutili chiacchere, inutili promesse, per tenere buona la popolazione, quando si decideranno le amministrazioni di centro-sinistra a dare risposte concrete ai cittadini? E giudichiamo come un fallimento totale in tema di sicurezza l’idea paventata dall’amministrazioni di centro-sinistra di chiudere la stazione dopo le 23.30.

Innanzitutto bisogna vedere cosa si intende per chiusura della stazione, se ci si limita ai locali vorremmo ricordare che essi sono già chiusi dalle 24 al 04.45, quindi viene proposta una cosa che già viene fatta e quindi è una non soluzione. Se invece si intende chiusura totale della stazione incluso le fermate dei treni, beh qui vorremmo ricordare alle amministrazioni centro-sinistra che da orario ferroviario corrente dopo le 23.30 sono previste le fermate dei regionali 18339 e 18251 che vengono da Firenze e che permettono ai lavoratori del settore turistico e ai nostri giovani che vanno a divertirsi di tornare in sicurezza. C’è poi anche da considerare il regionale 18330 che proviene da Pisa e che porta a casa, numerosi concittadini che usufruiscono dei voli della serata dall’aeroporto di Pisa.

Almeno che con la chiusura mascherata da sicurezza della stazione di Montelupo-Capraia non si voglia far abituare i nostri concittadini a recarsi ad Empoli in vista di una probabile chiusura del ponte e su cui ancora non abbiamo avuto risposte, nonostante i ripetuti solleciti. Noi ci batteremo per la nostra stazione e per il bene dei cittadini che la usufruiscono e per tanto non tollereremo modifiche all’orario ferroviario che li danneggino, ci auguriamo per una volta che le amministrazioni di centro-sinistra anziché darci contro, facciano proprie le nostre proposte già ampiamente formulate in passato e visto anche la nostra competenza ci auguriamo di venir coinvolti in un eventuale discussione con Trenitalia".

Diego Crocetti (Coordinatore comunale Forza Italia Capraia e Limite)

Giuseppe Romano (Capogruppo Forza Italia presso l’Unione dei comuni)