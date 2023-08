Mercoledì 30 agosto alle 18, presso il Vinegar bar di piazza della Vittoria a Empoli, è in programma una nuova iniziativa pubblica del comitato Empoli per la pace. Sarà infatti ospite il professor Franco Dinelli, docente dell'Università di Pisa, che parlerà del tema: Onu, il controllo degli armamenti, il ruolo dei paesi non allineati e dei brics". A presentare la serata sarà Tiberio Tanzini.