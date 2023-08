"Fortissimissimo Metropolitano", i giovani talenti della musica classica suonano a Empoli

Trio Fenice

Spazio ai migliori giovani talenti della musica classica nazionale, con la rassegna concertistica denominata “Fortissimissimo Metropolitano 2023”. Quattro appuntamenti a partire da sabato 23 settembre 2023 che proseguiranno fino a domenica 8 ottobre nella Sala Teatro Il Momento di Empoli, in via del Giglio, 59.

Promossa dagli Amici della Musica di Firenze in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, con il patrocinio e contributo della Città Metropolitana di Firenze, il primo concerto in programma, sabato 23 settembre, alle 18, vedrà protagonista il Trio Fenice (Eleonoir Javanmardi violino, Valentina Bionda violoncello e Federico Del Principio pianoforte). In programma il Trio n. 5 in re maggiore, op. 70 n. 1, “Degli spettri” di Beethoven e il Trio n. 2 in mi minore, op. 67 di Šostakovič.

Jakob Aumiller

Il Festival proseguirà con gli altri tre appuntamenti, sempre con inizio alle 18. Domenica 24 settembre sul palco salirà il pianista Jakob Aumiller che eseguirà pagine di Skrjabin, Rachmaninov, Brahms e Beethoven, domenica 1 ottobre sarà la volta del Quartetto Ixia (Pavlos Misirlis e Emma Pancini violini, Eleonora Falchi viola, Andrea Abategiovanni violoncello) con Amedeo Verniani contrabbasso: in programma i Quartetti n. 1 e n. 2 di Rachmaninov e il Quintetto n. 2 in sol maggiore, op. 77 n. 2 di Dvořák.

Quartetto Ixia

A chiudere la rassegna, domenica 8 ottobre, sarà il recital pianistico di Matteo Cabras con un programma che comprende Bach, Mozart, Liszt, Debussy, Kapustin.

Matteo Cabras

I biglietti, gratuiti, per i concerti saranno prenotabili a partire da settembre 2023 sul sito degli Amici della Musica a questo link https://amicimusicafirenze.it/fortissimissimo-metropolitano-festival-amici-della-musica/

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, inviando una mail all'indirizzo csmfb@centrobusoni.org oppure chiamando i numeri 0571 711122 o 373 7899915.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa