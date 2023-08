Erano il 'terrore dei B&B' per i continui furti, arrestati due giovani a Firenze

Sono stati arrestati finalmente un 25enne senese ed un 32enne polacco, entrami senza fissa dimora, ritenuti colpevoli di svariati furti in alberghi, bed and breakfast e altre strutture ricettive del centro storico di Firenze. Per proteggersi oltre 70 titolari si erano iscritti in un gruppo WhatsApp chiamato 'furti strutture ricettive Firenze' per condividere informazioni, per lo più foto e video, dei due soggetti, soprannominati “il terrore dei B&B”, che, da mesi, perpetravano numerosissimi furti perpetrati ai danni degli ospiti.

Due carabinieri della stazione di Firenze Santa Maria Novella, fuori servizio al momento, hanno notato due persone uscire da un B&B di via Panzani. Hanno contattato i colleghi di reparto i quali li hanno informati che stavano andando proprio in quell'albergo per la segnazione del furto di due zaini dopo aver incrociato sul pianerottolo della stanza due persone sospetti.

I due soggetti sono stati fermati in via Alamanni e addosso avevano ancora la refurtiva: negli zaini c'erano un e-book reader Kindle, una fotocamera digitale Canon, 4 paia di audio cuffie e altri dispositivi elettronici che la coppia di turisti aveva tenuto in camera. I due sono stati arrestati e attendono il processo per direttissima.