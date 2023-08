Giornalismo e nuovi media, la Winter School della Fondazione Montanelli Bassi

La Fondazione Montanelli Bassi, costituita da Indro Montanelli nel 1987, propone a studenti universitari, e a chi è già avviato alla professione giornalistica, 8 giornate di studio e confronto su giornalismo internazionale e nuovi media. La scuola invernale, che si svolgerà presso la sede della Fondazione dal 21 ottobre al 19 novembre, prevede lezioni e discussioni con la partecipazione di esperti – docenti universitari, analisti e giornalisti impegnati nelle diverse aree del mondo – che illustreranno sia le situazioni politiche e le criticità di ciascun continente, sia le forme e i problemi della comunicazione e della circolazione delle informazioni nell'era digitale.

Porre le basi per conoscere le realtà locali e sviluppare le competenze nella gestione delle informazioni costituiscono gli obiettivi principali di questa introduzione a una professione che – come diceva Montanelli – “… può anche diventare un’avventura, ma per guadagnarsela bisogna faticare molto…” tanto più nel mondo attuale, segnato da profonde trasformazioni nella trasmissione della informazioni.

Al termine, il programma della Winter School, patrocinata dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, dalla Fondazione Ordine dei Giornalisti della Toscana e dal Comune di Fucecchio.

La prima relazione introduttiva, che sarà tenuta il giorno 21 ottobre dal giornalista Ferruccio De Bortoli, editorialista e già direttore del Corriere della Sera, sarà aperta al pubblico, così come la sessione conclusiva del 19 novembre, a cura di Marcello Sorgi, editorialista e già direttore de La Stampa.

Il numero massimo dei partecipanti è fissato a 25. La quota di partecipazione (120,00 Euro per gli studenti - 240,00 Euro per i lavoratori), dà diritto a usufruire del pranzo durante tutte le giornate.

Inoltre la Fondazione Montanelli Bassi si impegna a facilitare la ricerca di un alloggio per i partecipanti che intendono soggiornare a Fucecchio durante i fine settimana della Winter School.

Il modulo di iscrizione può essere richiesto alla segreteria organizzativa (formazione@fondazionemontanelli.it) tel.057122627 (apertura sede, a partire dal 2 settembre, ogni martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 15 alle 19).

Il modulo può essere anche scaricato dal sito della fondazione al termine della pagina dedicata.