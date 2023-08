Investiti padre e figlio di 6 anni, nell'auto conducente in stato di ebbrezza

Investiti padre e figlio di 6 anni in zona Val di Cava a Ponsacco da un'auto guidata da un uomo con il tasso alcolemico quasi tre volte superiore al normale. Il fatto risale a giovedì scorso e il piccolo è ancora ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze con varie fratture ma non in pericolo di vita. Lo riporta il quotidiano Il Tirreno. Il piccolo è salvo perché il padre l'aveva preso in braccio nel tragitto per andare in un parco pubblico a passare alcuni momenti spensierati. L'auto, dopo aver colpito padre e figlio (il primo riporterà una prognosi di 10 giorni) ha finito la sua corsa contro il muro di un'abitazione privata. I carabinieri hanno denunciato il conducente e gli hanno ritirato la patente.