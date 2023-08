Mulino della Doccia, le opposizioni: "Servono più semafori"

"Al mulino della Doccia, nel comune di Vinci, è necessario un efficiente sistema di rilevatori semaforici , anche vista la concomitanza dei lavori per garantire la sicurezza dei cittadini . Sì vengono a creare costantemente situazioni di pericolo automobilisti e ciclisti , che posso mettere a repentaglio l'incolumità delle persone". Dichiarano congiuntamente i consiglieri comunali di opposizione di Vinci Alessandro Scipioni, Paola Morini, Cristiano Bianconi, Manuela Landi e Maria Grazia Bindi."Bisogna installare più impianti semaforici, visto che la ristrutturazione della carreggiata sta portando ad ulteriori restringimenti, che rendono ancora più rischiosa la circolazione quotidiana. Ci vuole un tempestivo intervento di messa in sicurezza, per apportare gli accorgimenti necessari alla tutela di tutti".

Fonte: Ufficio Stampa