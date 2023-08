Ncc blocca la strada a un tassista, dopo le proteste gli tira una testata

Le tensioni accumulate in anni di 'concorrenza' sono sfociate in un gesto violento. Per un parcheggio che aveva bloccato il passaggio a un tassista, un conducente Ncc (noleggio con conducente) gli ha tirato una testata in faccia dopo le proteste. Il fatto è accaduto tra piazza San Firenze e via del'Anguillara ieri, come riportano le cronache locali, e la vicenda passerà dagli avvocati. Secondo i tassisti, il conducente Ncc ha la licenza per la provincia di Prato ma lavorerebbe di fatto a Firenze, creando una concorrenza sleale per i titolari di licenze regolari. I sindacati Unica Taxi Cgil, Uritaxi, Confartigianato Taxi, Uil Trasporti, Sitafi Federtaxi, Cisal Ugl in una nota hanno espresso il loro sdegno, considerando che il conducente Ncc aaveva già ammesso senza remore di lavorare a Firenze. Il tassista Berna 15 ha riportato due punti di sutura.