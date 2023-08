Masoni Consulting, Società di Consulenza ed Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana con sede a Santa Croce sull' Arno, ripropone un progetto di rilevanza sociale, organizzato con la finalità di creare valore e nuove opportunità lavorative per i giovani laureati.

Si tratta della seconda edizione del Master in "Nuove competenze per la sostenibilità nel settore industriale" organizzato in collaborazione con organismi di certificazione - quali Bureau Veritas e Certiquality - e il supporto di Aziende di primaria importanza, nel settore della Moda.

Un evento formativo che mette a disposizione 12 Borse di Studio rivolte a giovani laureati per dare loro la possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro e crearsi un bagaglio di conoscenze tali da rispondere alle novità di mercato, in vista del futuro.

Le chiediamo gentilmente di supportarci nella promozione dell'iniziativa attraverso i vostri canali, col fine di raggiungere il più possibile i destinatari.

Per maggiori informazioni contattare il numero 0571/360096.