Pallacanestro donne, al via la stagione del Basket Castelfiorentino

Dopo quello maschile, anche il settore femminile si appresta ad iniziare la nuova avventura agli ordini di coach Gianni Lazzeretti.

Per un castellano che torna alla guida tecnica, tante conferme nel roster gialloblu. Tutto pronto per il via ufficiale alla stagione del Basket Castelfiorentino, quella che segnerà il ritorno di Gianni Lazzeretti al timone della prima squadra di serie C Femminile, il cui raduno è in programma mercoledì 30 agosto alle ore 20 a PalaGilardetti. Un ritorno che ha però il sapore della continuità, ad iniziare dai due assistenti, Fabrizio Iserani e Antonella Costa, fino ad arrivare ad una rosa praticamente tutta confermata, con l’innesto di alcune ragazze provenienti dal settore giovanile. Facendo leva sull’amalgama del gruppo, l’obiettivo sarà dunque quello di proseguire il percorso di crescita ed inserire al meglio le giovani, cercando di raggiungere il miglior risultato possibile sul campo senza porsi obiettivi di classifica.

I quadri tecnici

Playmaker | Giulia Iovenitti (1987, confermata), Bianca Andries (1999, confermata), Bianca Caparrini (2000, confermata)

Guardia | Agnese Boldrini (1988, confermata), Asia Bongini (1998, confermata), Lubna Moustakalle (1999, confermata), Francesca Gonzato (2001, confermata), Sara Bellantoni (2002, confermata), Sofia Costa (2006, da settore giovanile), Marina Sanesi (2007, da settore giovanile)

Ala | Giulia Lucchesi (1986, confermata), Nicol Banchelli (1999, confermata), Alessia Ancillotti (2004, da settore giovanile), Matilde Taddei (2006, da settore giovanile)

Ala grande | Chiara Baldinotti (1998, confermata), Rachele Tortorelli (1998, confermata), Elisa De Felice (1999, confermata), Alessia Ammannati (2001, confermata)

Staff tecnico | Gianni Lazzeretti allenatore, Fabrizio Iserani 1° assistente, Antonella Costa 2° assistente

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa