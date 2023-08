Arriva dai Paesi Bassi con il cactus peyote nel bagaglio a mano: segnalato 26enne a Pisa

Era tornato dai Paesi Bassi, precisamente con il volo Eindhoven-Pisa, con delle piantine di peyote nel proprio bagaglio a mano. Il fiuto dei cani Delfy e Frezy della guardia di finanza di Pisa, assieme all'aiuto dei doganieri ADM, ha permesso di bloccare un 26enne pisano. Il peyote, il cui valore arriva fino a 130 euro a esemplare, contiene il principio attivo della mescalina, un allucinogeno meno potente dell'Lsd. Dopo l'intervento, il 26enne è stato segnalato per detenzione ai fini personali di sostanze stupefacenti. Il peyote è stato distrutto. Da inizio 2023 i finanzieri hanno segnalato 47 persone in arrivo principalmente dalla Spagna, dall’Olanda, dal Belgio e dalla Gran Bretagna, per utilizzo di droghe come marijuana, hashish, eroina, cocaina e numerose altre sostanze sintetiche (metadone, MDMA, Ketamina, LSD, GHB, DMT).