Presunto stupro ai danni di una 30enne disabile a Livorno: indagini in corso

Una turista 30enne con disabilità mentali sarebbe stata stuprata in centro a Livorno tra giovedì e venerdì scorso. Il fatto è riportato dal Tirreno e le forze dell'ordine stanno indagando su un 33enne marocchino che l'ha avvicinata passando alcune ore con lei alla stazione ferroviaria prima di andare con lei in via Grande dove, alle 2 di notte, sarebbero avvenuti i fatti contestati. Il 112 è stato chiamato dalla giovane. In pronto soccorso è stato attivato il codice rosa e grazie alla testimonianza della trentenne la polizia ha potuto fermare l'indiziato per portarlo in questura.