Firmato il protocollo d’intesa per la valorizzazione della bistecca alla fiorentina

Firmato il protocollo d’intesa per la valorizzazione della tradizione e della cultura gastronomica della bistecca alla fiorentina. Il documento è stato sottoscritto durante la 242esima edizione dell’Antica Fiera di Lastra a Signa. Coinvolti i Comuni di Lastra a Signa, Scandicci, Montespertoli e Signa insieme all'Accademia della Fiorentina

Valorizzare e promuovere la tradizione della bistecca alla fiorentina come prodotto di eccellenza locale attraverso iniziative ed eventi promozionali sul territorio e a sostegno della candidatura de “La tradizione e la cultura gastronomica della bistecca alla fiorentina” nella lista del Patrimonio Immateriale Unesco e della bistecca alla fiorentina come prodotto con Riconoscimento di specialità Tradizionale Garantita (STG) ai sensi del Regolamento Ue 1151/2012. Sono questi alcuni degli obiettivi del Protocollo d’intesa firmato venerdì scorso dai Comuni di Lastra a Signa, Scandicci, Montespertoli e Signa con l’Accademia della Fiorentina .

In particolare i Comuni si impegnano a fornire sostegno ai processi di candidatura a quanto sopra citato, a coinvolgere, attraverso i propri canali di comunicazione, la comunità di riferimento nonché a dare risalto alle attività sia del Comitato promotore per le candidature che dell’Accademia. L’Accademia si occuperà di promuovere la realizzazione di incontri divulgativi, a organizzare iniziative di mobilitazione sul territorio e a coordinare il Comitato promotore in tutte le procedure e attività necessarie per le candidature.

“La bistecca alla fiorentina fa parte dei piatti della storia della nostra regione ed in particolare dell’area intorno a Firenze - hanno sottolineato i sindaci di Lastra a Signa Angela Bagni, il sindaco di Scandicci Sandro Fallani, il sindaco di Signa Giampiero Fossi e l’assessore al commercio e attività produttive di Montespertoli Paolo Vignozzi, presenti alla firma -: è un simbolo di qualità e tradizione del territorio, caposaldo della cultura gastronomica dell’intera Regione Toscana. Con il protocollo vogliamo dare risalto a questo prodotto di eccellenza e dare valore all’intera filiera agricola toscana grazie all’importante collaborazione con l’Accademia della bistecca. In un binomio fra tradizione e innovazione obiettivo dei Comuni sarà quello di promuovere questo presidio enogastronomico caratterizzato da una forte identità locale, sinonimo della nostra passione culinaria nel mondo”.

"La bistecca alla fiorentina - ha affermato Giovanni Brajon presidente dell'Accademia della Fiorentina - è un piatto caratterizzato da un’importante identità territoriale. Con il sostegno a queste candidature le amministrazioni ci supporteranno nelle iniziative di salvaguardia del prodotto anche a livello europeo, garantendo disciplinari di produzione e di allevamento, e non solo: l'obiettivo è anche la trasmissione di saperi, cultura e conoscenze che sono proprie della storia e della tradizione del territorio".

Ricordiamo che l'Accademia della Fiorentina nasce nel 1991 da gruppo di rappresentanti dell’Associazione Fiorentina Macellai insieme ad artisti, uomini di cultura, cuochi, gestori di ristoranti tipici della città, politici, giornalisti, buongustai, amanti della fiorentinità, con lo spirito di valorizzare e diffondere gli aspetti enogastronomici culturali e storici legati e alla “Fiorentina” quale eccellenza simbolo della città di Firenze.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa