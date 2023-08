Settembre Limitese, 40 eventi tra sport, Palio e modellismo navale

Torna il “Settembre Limitese”, organizzato dalla ProLoco in collaborazione con le associazioni del territorio e con il patrocinio del Comune di Capraia e Limite. La rassegna, che si compone di circa 40 iniziative tra eventi culturali, sportivi, musicali, teatrali e gastronomici, si svolgerà dal 31 agosto all’8 ottobre. Attesa per la sfilata storica di domenica 3 settembre e la 27° edizione del “Palio con la Montata” in programma lunedì 11 settembre.

La sfilata storica dei Rioni partirà in corteo alle 17 da piazza Piave e il percorso si snoderà tra via Ridolfi, via Pastacaldi, piazza Don Valiani per arrivare in piazza V. Veneto. Il tema di quest'anno, che sarà ricreato grazie a numerosi volontari, è il dopoguerra, in particolare le elezioni politiche del 1948 per rappresentare il clima che si respirava all'epoca, tra comizi, slogan, manifesti, mezzi storici, calando nella realtà locale il contesto nazionale.

A seguire, sempre domenica 3, la “Cena dei Rioni” in piazza V. Veneto, durante la serata ci sarà spazio anche per la lotteria abbinata ai colori dei Rioni e l'estrazione delle batterie del “Palio con la Montata”, in programma lunedì 11 settembre alle 21.15. I Rioni - Di Sotto, Di Sopra, Castellina, Punta- stanno lavorando da mesi per organizzare l’evento e rendere l’iniziativa sempre più attraente. Il Palio, organizzato dalla Società Canottieri Limite, sarà preceduto come ogni anno dal mercatino e street food in lungarno Trento e Trieste e alle 22.30 la premiazione dei vincitori in piazza Fucini.

Tanti appuntamenti per tutto il mese di settembre con la 7° Sagra del fritto misto, l’ 11° edizione di “BirrArci” e l’ “Apericordia”, ma anche teatro con la Compagnia “La Nave” in scena con "L'ospite di riguardo, Giacomo Puccini e Limite sull'Arno" e la commedia "La zona tranquilla". In programma anche una serata musicale in omaggio all’attore e regista Francesco Nuti.

Durante la rassegna non mancherà lo sport grazie al 21° “Trofeo Ivo Montagni”, gara ciclistica giovanissimi 7-12 anni, il raduno di pesca per bambini sulle rive dell'Arno in collaborazione con Gli Amici della Pesca-Arci Pesca FISA e la Pubblica Assistenza Croce d'oro Limite sull'Arno che organizza anche la camminata del “Donatore”. Attività all’aperto con la “Festa dello Sport” e del volontariato, l’iniziativa “Castrekking” a cura dell’Associazione Castra Civico 50.

Torna l’appuntamento con la musica su “La Nave” con il gruppo “Il Colle#ArnoPop”, serate di intrattenimento con "La Corrida" dilettanti allo sbaraglio, i concerti de "IDEANDRE' in rosa"e "Canzoni di carta", presentazione di libri, inaugurazione della mostra di disegni del maestro Orazio Pierozzi e serata con videoproiezioni di foto storiche a cura del Gruppo Fotografico Limite e raduno d'auto d'epoca. Musica sacra invece alla Pieve di Limite dove è in programma la Messa cantata a cura della Parrocchia e della Misericordia di Limite sull'Arno con il Coro della Misericordia di Empoli e il "Coro Arrigoni" di Ponte Buggianese.

Al Museo Remiero il nuovo Trofeo "Paganello” con dimostrazione di modellisti navali presso lo storico scalo della Società Canottieri Limite e in piazza C. Battisti rievocazione storica dell'arrivo via Arno della Madonna del Buon Consiglio. In programma anche l’iniziativa, in collaborazione con Legambiente, “ Puliamo il mondo”. Tutti gli spettacoli di intrattenimento sono ad ingresso gratuito.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa