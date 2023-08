Tesserino venatorio, quando e come ritirarlo a Santa Croce

Si comunica che sarà possibile ritirare i tesserini venatori per i residenti nel Comune di Santa Croce sull’Arno presso il Comando della Polizia Municipale i giorni: giovedì 31 agosto e venerdì 1 settembre dalle ore 14:00 alle ore 16:00

Il tesserino venatorio viene rilasciato dietro presentazione dei seguenti documenti:

- Licenza di porto di fucile uso caccia in corso di validità

- Ricevuta di pagamento tassa di concessione governativa

- Ricevuta di pagamento tassa di concessione regionale

- Ricevuta di pagamento A.T.C. di residenza venatoria e di eventuali altri A.T.C.

- Allegato regionale alla licenza di caccia

- Tesserino venatorio stagione precedente o ricevuta di avvenuta restituzione

- Assicurazione

Si ricorda inoltre che:

- in alternativa al tesserino tradizionale, è possibile utilizzare l’applicazione regionale TosCaccia, un tesserino venatorio digitale da scaricare gratuitamente sul proprio smartphone

- l’applicazione TosCaccia è OBBLIGATORIA per l’attività venatoria in pre-apertura. Tutte le informazioni sul sito della Regione Toscana bit.ly/3OxwAaF

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno