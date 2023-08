Trasporto pubblico, incentivi per chi vive a Bagno a Ripoli

Dal primo settembre i cittadini residenti a Bagno a Ripoli che hanno acquistato o acquisteranno un abbonamento annuale (studenti o ordinario) nel periodo 8 agosto/31 dicembre 2023 possono presentare la richiesta di rimborso esclusivamente online, sul sito del Comune (www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it) compilando l’apposito form accessibile tramite identità digitale SPID, CIE o CNS. La procedura on line prevede l’inserimento della copia del titolo di viaggio contenente codice fiscale e periodo di validità dello stesso e copia della ricevuta di acquisto.

Sono gli studenti i destinatari principali dell’incentivo comunale, ma vengono confermate anche le agevolazioni per i lavoratori. I primi, se sono in possesso di un abbonamento annuale, riceveranno un rimborso dal Comune pari a 100 euro. Mentre cinquanta euro saranno rimborsati ai possessori di un titolo ordinario annuale.

Tra gli studenti sono ricompresi anche quelli universitari, che quest’anno non avrebbero potuto usufruire della convenzione tra l’Università di Firenze e Autolinee Toscana, che non è stata riconfermata.

L’incentivo comunale è cumulabile ad altri bonus, come il bonus trasporti ministeriale (valido per Isee fino a 20mila euro), e alla detrazione sul 730 pari al 19% (se confermato per il 2024)

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa