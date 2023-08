Vinci ricorda la Liberazione con tre giornate di eventi

Vinci ricorda il 79esimo anniversario della Liberazione con tre giornate di cerimonie, letture e passeggiate antifasciste, organizzati dal Comune di Vinci, Anpi, Spi Cgil- sezione empolese Bruno Trentin, Centro di Formazione e Cultura Musicale e Pro Loco di Sant'Amato. La commemorazione ufficiale si svolgerà sabato 2 settembre: il sindaco Giuseppe Torchia depositerà corone di alloro alle 18.30 al Cippo del Giardino Luigi Einaudi a Sovigliana e alle 18.45 alla targa commemorativa al Giardino Sandro Pertini di Villa Reghini.

Domenica 3 settembre l'appuntamento è con la 19esima Camminata della Liberazione con ritrovo alle ore 15.30 a Le Croci, località Sant'Amato: a conclusione della passeggiata alla torre di Sant'Alluccio verrà offerta una merenda da parte dell'Associazione Pro Loco di Sant'Amato. Il percorso si snoderà lungo i sentieri del Montalbano e toccherà alcuni luoghi simbolo della Resistenza.

Martedì 5 settembre, infine, alle 21.15 a Villa Reghini, nel Giardino Sandro Pertini, andrà in scena "Essere Antifascisti oggi" con Lorenzo Guadagnucci, autore del libro "Camminare l'Antifascismo. La memoria come ribellione all'ordine delle cose" con l'accompagnamento musicale a cura del Centro di Formazione e Cultura Musicale.

“Come istituzioni e come cittadini abbiamo il dovere di ricordare chi 79 anni fa si è sacrificato per la libertà di Vinci e anche quello di rinnovare ogni giorno, nei comportamenti quotidiani, i valori che la Resistenza ci ha trasmesso” commentano il sindaco Giuseppe Torchia e l'assesore alla Memoria Mila Chini

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa