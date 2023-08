Alia e ITS Energia e Ambiente organizzano corso per Energy Manager

Un percorso formativo di eccellenza post diploma, altamente professionalizzante, con l’obiettivo di formare nuove figure professionali in grado di accompagnare i territori urbani verso le sfide della transizione energetica. Si chiama Energy Manager 23 il biennio ad alta specializzazione tecnica e tecnologica, rivolto agli under 35, che Fondazione ITS Energia e Ambiente presenta per le annualità 2023-2025 a Firenze, in collaborazione con alcune delle più importanti realtà produttive tra cui Alia – Multiutility Toscana, azienda partner dell’Istituto e sostenitrice del progetto, ed il gruppo Simtel, rappresentato dall’A.D. Mario Lelli.

Un percorso di circa 1.800 ore complessive, organizzato in 4 semestri – realizzato nell’ambito del PR FSE 2021-2027 della Regione Toscana - con lezioni in aula, attività di laboratorio, stage in Italia ed all’estero, oltre a visite didattiche, attività seminariali con rappresentanti del mondo imprenditoriale e il conseguimento, al termine del biennio, di una qualifica ministeriale di Diploma di Tecnico Superiore riconosciuta anche in ambito europeo.

Il progetto formativo, proposto da ITS Energia e Ambiente e presentato oggi alla stampa, è la risposta al fabbisogno di nuove competenze affermatosi con la transizione ecologica ed energetica in atto e richiesto dagli obiettivi di sostenibilità sempre più al centro delle politiche di sviluppo futuro di aziende e territori. Un orizzonte verso cui anche le città si stanno orientando per diventare nel breve periodo delle smart city, ovvero realtà abitative digitalmente interconnesse ed efficienti dal punto di vista dell’impatto ambientale e dell’efficienza energetica. In questa prospettiva i nuovi modelli di produzione e consumo energetico sostenibili, come ad esempio le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), rappresentano una delle soluzioni più adeguate.

“Il punto di forza di Fondazione ITS Energia e Ambiente rimane la capacità di progettare corsi coincidenti con le richieste delle aziende del settore e che guardano alle prossime sfide del mercato del lavoro - dichiara Francesco Macrì, Presidente di Estra Spa e della Fondazione ITS Energia e Ambiente -. In questa ottica presentiamo a Firenze un nuovo corso dal contenuto fortemente innovativo e strategico declinato sul tema delle comunità energetiche rinnovabili. Una delle proposte ritenute ad oggi più virtuose e sostenibili per accompagnare i territori verso la transizione energetica, in grado di coniugare interessi economici, sociali e ambientali. A seguito della crisi energetica - prosegue Macrì -, ci stiamo trovando di fronte ad una transizione economica che dispiega come transizione occupazionale, facendo emergere la necessità di nuove competenze e professionalità sulle tematiche ecologiche ed energetiche. La competitività del sistema produttivo si giocherà sempre più su innovazione digitale e formazione tecnica di qualità e in questa prospettiva il modello ITS continua ad essere la risposta più efficace. La collaborazione sinergica con aziende partner, come Alia, ci consente annualmente di formare giovani specializzati dotati di abilità tecnologiche indispensabili per la crescita del comparto industriale e che le imprese stesse possono così assumere in tempi brevi”.

“Come soci fondatori e membri della giunta esecutiva della Fondazione Its Energia e Ambiente siamo felici di proseguire nel percorso iniziato ormai 4 anni fa, con l’obiettivo di formare figure professionali altamente specializzate nel settore energetico e in quello ambientale, che serviranno ad Alia e a tante altre aziende per incrementare il sistema dell’economia circolare – aggiunge Lorenzo Perra, presidente di Alia -. Per far sì che le nostre città siano sostenibili ed efficienti, con servizi sempre più innovativi e performanti per i cittadini, la Toscana e le nostre aziende hanno e avranno bisogno di competenze trasversali e di professionisti capaci di progettare, realizzare e testare la struttura e la gestione di nuovi interventi in materia energetica e ambientale. Alia è impegnata in prima linea in questo percorso. Poter investire sulla crescita professionale dei giovani e poterli preparare alle sfide del futuro per noi è fondamentale e si affianca alle numerose attività di formazione ed educazione ambientale che già portiamo avanti sul territorio”.

Mobilità elettrica, Bim e Modellazione, Domotica, alcuni dei temi di grande attualità e di specializzazione del corso che andrà a formare professionalità qualificate nell’utilizzo delle tecnologie digitali 4.0 per l’elaborazione di soluzioni energetiche innovative e ad impatto zero. Grazie alla partecipazione, sia in fase progettuale che nello svolgimento del percorso, di professionisti provenienti dalle aziende leader del comparto ambientale ed energetico, l’iniziativa mira a replicare gli ottimi risultati, specie in termini di occupabilità, raggiunti dall’edizioni precedenti.

Circa 80 gli studenti che hanno preso parte ai primi corsi avviati e oltre l’80% dei diplomati in uscita ha trovato un lavoro coerente con il proprio percorso di studi in importanti aziende e studi di progettazione ingegneristica dell’aerea fiorentina ad un anno dal diploma. Un’ulteriore conferma di come gli ITS rappresentino ad oggi il modello formativo post diploma più efficace nel saper coniugare innovazione e capacità di aderenza ai fabbisogni del mercato del lavoro, grazie ad una didattica laboratoriale e applicativa e una formazione integrata concretamente con il sistema delle imprese.

Per illustrare i programmi e le opportunità dell’offerta formativa in partenza il prossimo ottobre, ITS Energia e Ambiente propone quattro giornate informative aperte a studenti e familiari. Gli open day in presenza si terranno il 5 Settembre, ore 17:00, presso l’Itis Meucci in Via del Filarete 17 a Firenze, il 6 Settembre, ore 17:00, alla Casa dell’Energia in via Leoni 1 ad Arezzo e al Palazzone, in viale Matteotti 15 a Colle Val D’Elsa (SI), il 7 Settembre, ore 17:00, presso Palazzo Podestà a Montevarchi (AR). Per ulteriori informazioni in merito e sulle modalità di iscrizione al corso consultare il sito web della Fondazione o scrivere ad info@its-energiaeambiente.it.

Fonte: Alia - Ufficio Stampa