'Apericordia' a Limite: raccolta fondi per un'ambulanza

Più che un aperitivo, a Limite c'è l'Apericordia. La crasi è con Misericordia, l'evento è organizzato dall'associazione giovanile di volontariato e aula studio "La Fermata" che fa capo alla Misericordia di Limite sull'Arno. Presso la sede in Via Giuntini 3/5, Limite, sabato 16 settembre si terrà proprio l'Apericordia, una serata con musica.

L'evento è parte della campagna di raccolta fondi promossa dall'ente Misericordia di Limite per l'acquisto di un'ambulanza per trasporto anziani e intende inoltre avvicinare la popolazione del proprio comune e dei comuni limitrofi a una nuova e dinamica realtà di volontariato per più e meno giovani garantendo inoltre uno spazio per studiare, lavorare e conoscere persone nuove.