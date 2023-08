Bando Pacchetto Scuola anche a Montespertoli

Con l'arrivo del nuovo anno scolastico 2023/2024, la Regione Toscana si impegna nuovamente a promuovere l'uguaglianza di opportunità nell'istruzione attraverso il Bando "Pacchetto Scuola". L'obiettivo principale di questa iniziativa è garantire l'accesso all'istruzione a tutti gli studenti e le studentesse appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili al fine di promuoverne l’accesso ed il completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado, e dei percorsi

IeFP, garantendo, nel contempo, quanto più possibile la massima omogeneità ed equità sul territorio regionale.

Il "Pacchetto Scuola" mira a fornire un supporto finanziario alle famiglie per le spese connesse alla scuola, inclusi libri di testo, materiale didattico e servizi scolastici. Per poter accedere al Bando per l'anno 2023/2024, i richiedenti devono essere residenti nel Comune di Montespertoli e iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o paritaria degli Enti Locali), inclusi gli iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP presso una scuola secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata ubicata/e nel territorio regionale. Inoltre, devono appartenere a un nucleo familiare con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 15.748,78 euro.

Le domande di partecipazione possono essere scaricate dal sito ufficiale del Comune di Montespertoli, all'indirizzo www.comune.montespertoli.fi.it, nella sezione "Avvisi". La scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro e non oltre il 22 settembre (compreso). I moduli compilati devono essere inviati tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo comune.montespertoli@postacert.toscana.it oppure consegnati tramite raccomandata o direttamente presso l'ufficio Ufficio Relazioni con il Pubblico, situato in Piazza del Popolo 34, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00; Giovedì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 (chiuso il pomeriggio fino al 10/09/2023) il sabato dalle ore 9 alle ore 12.

Nell'oggetto della mail di presentazione dovrà essere indicato il seguente riferimento: "Pacchetto scuola 2023/2024".

Successivamente, verrà stilata una graduatoria preliminare degli idonei, ovvero coloro che soddisfano i requisiti di partecipazione. Saranno poi selezionati i beneficiari effettivi del contributo in base agli importi assegnati dalla Regione.

Si precisa che i beneficiari non sono tenuti a presentare documentazione di spesa al momento della richiesta, ma sono obbligati a conservarla per i controlli successivi che saranno effettuati dal Comune di Montespertoli. Qualora un beneficiario non fosse in grado di dimostrare le spese sostenute, potrebbe essere soggetto alla revoca del beneficio. Nel caso in cui la documentazione di spesa presentata coprisse solo parzialmente le spese sostenute, la revoca sarebbe parziale.

Per ulteriori informazioni e dettagli, si prega di consultare il sito ufficiale del Comune di Montespertoli o contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o l'Ufficio Pubblica Istruzione al numero 0571600244 o alla email: scuola@comune.montespertoli.fi.it.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa