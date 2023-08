Beat Festival, 80mila presenze nei primi 4 giorni: al via la seconda parte

Quattro giorni tra grande musica, ottimo cibo e tanto divertimento. La prima parte dell’edizione 2023 di Beat Festival ha regalato al pubblico 4 splendide serate nella meravigliosa cornice del parco di Serravalle di Empoli. Un grande successo per la manifestazione organizzata dall’Associazione Beat 15, con il patrocinio del Comune di Empoli e il sostegno della Città Metropolitana di Firenze, che in questa sua prima parte si è confermato come una degli eventi di riferimento dell’estate Toscana.

Tantissime persone hanno popolato il parco già dalle 18 di giovedì 24 Agosto in attesa della grande festa inaugurale con il live di Gabry Ponte. Uno show all’insegna della grande dance italiana con musica, luci e animazioni che ha raccolto al parco, nelle varie aree, oltre 20.000 persone rendendo il giovedì come il migliore della storia di Beat.

L’ottimo riscontro di pubblico è stato confermato anche per venerdì 25 agosto quando sono stati i giovanissimi a popolare il parco per il live di Villabanks, per poi spostarsi nelle aree dedicate alle discoteche e ai Dj Set. Un trend confermato anche per la serata di sabato 26 Agosto con lo straordinario live dei The Struts che hanno chiuso in modo straordinario il loro tour europeo, con una super performance sul Main Stage di Beat.

Domenica 27 Agosto si è chiusa la prima parte di Beat, con il grande concerto ad ingresso gratuito dei Santi Francesi. Una splendida domenica, con il parco che ha iniziato a popolarsi sin dal tardo pomeriggio tra i food truck, i birrifici e il market, con il pubblico che poi si è spostato al Main Stage per seguire il live dei Santi Francesi.

Nell’arco dei primi 4 giorni di Festival sono state stimate circa 80.000 presenze al parco, un dato che conferma la bontà del format e della line up del festival.

Franz Ferdinand

Ora, dopo qualche giorno di pausa, tutto è pronto per la seconda parte della manifestazione che riprenderà a partire da giovedì 31 Agosto, quando ospiterà il concerto ad ingresso gratuito, nella Dj Arena, della rockband Omini, che dopo essere stata la vera rivelazione dell’ultima edizione di X Factor, farà scatenare tutto il parco con il suo potente rock di derivazione inglese.

Venerdì 1 settembre invece l’area del Main Stage si trasformerà in una vera e propria festa dedicata agli anni 2000. Beat infatti ospiterà il Teenage Dream Party che sta facendo impazzire i giovani di tutta Europa. Musica, karaoke a tema Disney Channel, coreografie di High School Musical e i duetti di Camp Rock, per tornare a quelle atmosfere che ci hanno fatto emozionare.

Sabato 2 settembre il gran finale: tornano sul palco di Beat i Franz Ferdinand che si esibiranno con il loro show Hits to the Head, dedicato alle grandi hit che hanno fatto la storia della band. Un ritorno in una piazza che nel 2017 ha regalato grandissime soddisfazioni al gruppo scozzese capitanato da Alex Kapranos. Ad aprire il live dei Franz Ferdinand saranno i Bluagata. Dopo il live dei Franz Ferdinand a sorpresa, saranno i Bnkr44 ad esibirsi presso il dj Stage.

Anche in questa seconda parte della manifestazione saranno in funzione le aree ad ingresso totalmente gratuito dedicate al food e ai birrifici, oltre che al market.

Proseguiranno anche le programmazioni delle altre aree dedicate alla musica, il Labella Sunset e l’Ottobit Stage, tra musica al tramonto e Dj Set post concerto.

Gli ultimi biglietti per i concerti a pagamento sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster e Viavticket.

Per restare aggiornati su tutte le ultime news che riguardano la manifestazione è possibile consultare il sito beatfestival.net oppure le pagine social Instagram e Facebook di Beat Festival.

Fonte: Beat Festival