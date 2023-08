Chianti come la Baviera: successo per la Festa del Cavallo

Buona cucina, musica dal vivo e lavoro di squadra sono gli ingredienti che hanno decretato il successo della decima edizione della Festa della Birra Horse Beer Fest. Numeri record per l’appuntamento di fine agosto che per tre giorni ha animato le terrazze Stianti nel segno della gastronomia bavarese. Dopo tre anni di stop la tradizionale iniziativa organizzata dalla Contrada del Cavallo ha centrato a pieno il suo obiettivo registrando il dato più alto in termini di partecipazione e affluenza del pubblico. Circa duemila persone hanno brindato insieme ai contradaioli bianconeri alzando al cielo boccali pieni di birra HB, proveniente da Monaco, e degustato le specialità culinarie rigorosamente bavaresi. “E’ stato un successo senza precedenti che ha premiato lo sforzo organizzativo di tutti i contradaioli - dichiara il capocontrada Andrea Paliotto – siamo felici che tante persone ci siano venute a trovare e abbiano apprezzato le nostre proposte culinarie e culturali, come il ricordo dedicato al regista Francesco Nuti”.

A dirsi soddisfatto per la riuscita della festa del Cavallo e delle altre manifestazioni organizzate dalle Contrade che si sono alternate arricchendo l'offerta gastronomica e non solo dell'estate sancascianese è il sindaco Roberto Ciappi. “Le contrade Gallo, Cavallo, Giglio, Leone e Torre anche quest’anno hanno avuto modo di farsi sentire e lasciare il segno, – ha dichiarato il sindaco Roberto Ciappi - esse rappresentano un incredibile motore sociale che favorisce le relazioni, potenzia il tasso di socialità e il livello di partecipazione della comunità alla vita pubblica, esprimono un grande esempio del fare collettivo per il bene del loro paese". "Non non c’è occasione in cui non sappiano mettere a frutto le loro spiccate capacità organizzative e l’inesauribile dose di grinta e generosità che li caratterizza ormai da anni - prosegue - i contradaioli riescono a coinvolgere giovani, adulti, bambini con le loro proposte originali che miscelano sapori tipici, musica e molte altre forme di intrattenimento”.

Le feste delle contrade che nel corso dei mesi estivi hanno valorizzato spazi pubblici e costruito speciali momenti di aggregazione si sono svolte in luoghi diversi. Quella della Torre ha animato il Parco Dante Tacci al Poggione con la silent night, l’appuntamento del Gallo ha arricchito l’area del Bardella con la buona cucina e un ricco programma di eventi musicali, la festa del Leone, in versione total green, ha creato ottime opportunità culinarie e di intrattenimento in piazza della Repubblica, il Cavallo ha appena finito di brindare nelle terrazze Stianti e per settembre, il 16 e il 17, è attesa l’ultima festa, quella del Giglio con un calendario tutto da scoprire.

